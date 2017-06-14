Рязанская баскетболистка будет капитаном сборной на молодежном Евро

Рязанская баскетболистка Нина Глонти будет капитаном молодежной сборной России на первенстве Европы U-20. Об этом сообщила пресс-служба БК «Рязань» во вторник, 13 июня.
Турнир пройдет в Португалии в июле. В рамках подготовки к нему девушки дважды сыграли в Венгрии с местными сверстницами. Первый матч завершился со счетом 85:68 в пользу хозяек, затем гостьи взяли реванш 73:67. В проигранной встрече рязанка отметилась 4 очками и 9 подборами, в победной стала второй по результативности в команде — 10 очков.
В 2016 году Глонти в качестве капитана «молодежки» завоевала бронзу континентального первенства.