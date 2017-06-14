Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:10, 14 июня 2017 98

Рязанская баскетболистка будет капитаном сборной на молодежном Евро

Рязанская баскетболистка будет капитаном сборной на молодежном Евро

Рязанская баскетболистка Нина Глонти будет капитаном молодежной сборной России на первенстве Европы U-20. Об этом сообщила пресс-служба БК «Рязань» во вторник, 13 июня.

Турнир пройдет в Португалии в июле. В рамках подготовки к нему девушки дважды сыграли в Венгрии с местными сверстницами. Первый матч завершился со счетом 85:68 в пользу хозяек, затем гостьи взяли реванш 73:67. В проигранной встрече рязанка отметилась 4 очками и 9 подборами, в победной стала второй по результативности в команде — 10 очков.

В 2016 году Глонти в качестве капитана «молодежки» завоевала бронзу континентального первенства.

❣️братка

Публикация от 🐼 (@glonti_n)

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
10:10, 14 июня 2017
Рязанская баскетболистка будет капитаном сборной на молодежном Евро
16:26, 13 июня 2017
В Рязани проведут четыре турнира по пляжному футболу
11:57, 13 июня 2017
Лучший бомбардир «Элекса-Фаворита» начнет тренировки после медового месяца в Доминикане
11:06, 13 июня 2017
Престижные соревнования под Рязанью выиграл дрифтер из Владивостока. Видео
8:11, 13 июня 2017
Украинки «Рязани-ВДВ» не спасли сборную от поражения
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
21:10, 9 июня 2017 138 264
Зайцы, халат и буханка. Николай Любимов с семьей прогулялся по Рязани 11
21:22, 12 июня 2017 34 510
Антикоррупционный митинг в Рязани прошел без конфликтов. Фоторепортаж 10
17:48, 6 июня 2017 25 517
В Рязани появилась пристань на Оке. Фото 4
15:27, 7 июня 2017 19 462
Любимов наградил лучших работников соцзащиты. Фото
21:09, 3 июня 2017 18 113
Рязанцы смогли увидеть «облака-убийцы». Фото
Все новости
Голосования

Как меняют вашу жизнь электронные платежи?

Окончание опроса: 14.06.2017
Архив голосований