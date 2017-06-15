У рязанского бойца сменился соперник на турнире в Китае

У рязанского бойца MMA Артема Казбанова поменялся соперник на турнире M-1 Challenge 80. Новозеландец Брэндон Ропати получил травму, сообщили
Турнир пройдет в китайском Харбине в четверг, 15 июня. Напомним, на нем выступит еще один рязанец. Михаил Коробков сразится с местным атлетом Асиркебаем Джининсибиеке.
Прямая трансляция M-1 Challenge 80 начнется в 14 часов по московскому времени на
Канал «Бокс ТВ» с 20 часов четверга будет транслировать из Краснодара полуфинальный турнир Prime Selection, в котором участвует боец из Рязани Александр Гордюшин. Также посмотреть на него можно будет на