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9:19, 15 июня 2017 579

У рязанского бойца сменился соперник на турнире в Китае

У рязанского бойца сменился соперник на турнире в Китае

У рязанского бойца MMA Артема Казбанова поменялся соперник на турнире M-1 Challenge 80. Новозеландец Брэндон Ропати получил травму, сообщили организаторы. Его заменил Ношерван Ханзада из Пакистана. Боец по прозвищу «Зверь» одержал три победы на профессиональном ринге при трех поражениях.

Турнир пройдет в китайском Харбине в четверг, 15 июня. Напомним, на нем выступит еще один рязанец. Михаил Коробков сразится с местным атлетом Асиркебаем Джининсибиеке.

Прямая трансляция M-1 Challenge 80 начнется в 14 часов по московскому времени на сайте организаторов и канале «Матч! Боец». С 17:00 главные бои, к которым относится поединок Коробкова, будет показывать «Матч ТВ».

Канал «Бокс ТВ» с 20 часов четверга будет транслировать из Краснодара полуфинальный турнир Prime Selection, в котором участвует боец из Рязани Александр Гордюшин. Также посмотреть на него можно будет на primefight.tv. Поединок Гордюшина с хозяином ринга Бисланом Шехетлем — первый в программе вечера.

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