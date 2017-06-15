В Рязани прошел первый турнир по фехтованию

В Рязани прошел первый городской турнир по фехтованию. Его организовала школа фехтования «Фламберг» при содействии муниципального Центра развития социальной активности молодежи «Потенциал»,
Турнир состоялся на площадке спортивного комплекса «Акробат». За кубки победителей поборолись фехтовальщики трех рязанских клубов: «Warning fencing team», «Монсальват» и фехтовально-ролевого клуба «Новая кровь».
По результатам турнира, проходившего в двух квалификациях, победителями стали:
В старшем эшелоне:
- 1 место — Евгений Фомичев, воспитанник школы фехтования «Фламберг»;
- 2 место — Алексей Слепов, воспитанник студии «Монсальват»;
- 3 место — Аяз Шагапов, фехтовально-ролевой клуб «Новая кровь».
В базовом эшелоне:
- 1 место — Евгений Хачатурьянц, школа фехтования «Фламберг»;
- 2 место — Артем Жалюк, воспитанник студии «Монсальват»;
- 3 место — Дарья Чичулина, фехтовально-ролевой клуб «Новая кровь».