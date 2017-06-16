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10:50, 16 июня 2017 493

Рязанские бойцы без правил победили пакистанца и китайца. Видео

Рязанские бойцы без правил победили пакистанца и китайца. Видео

Оба рязанских участника M-1 Challenge 80 одержали победы. Престижный турнир по MMA прошел в китайском Харбине в четверг, 15 июня.

Артем Казбанов оказался сильнее Ношервана Ханзады из Пакистана по единогласному решению судей. Михаил Коробков досрочно победил местного бойца Асиркебая Джининсибиеке, проведя удушающий прием во втором раунде.

Для Казбанова бой был первым за восемь месяцев, для Коробкова — за год. Кроме того, оба рязанца впервые победили на турнирах компании M-1 Global — одной из ведущих мировых организаций MMA. Первый раньше не выступал под ее эгидой, на счету второго были ничья и два поражения.

В целом в активе Казбанова стало 8 выигранных поединков на профессиональном ринге, Коробкова — 11.

Видео M-1 Global

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