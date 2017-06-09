В выходные в Рязани определятся очередные обладатели кубков «Русской кожи»

В выходные в Рязани завершится очередной розыгрыш Кубка «Русской кожи» по мини-футболу. Обладатели четырех трофеев определятся на стадионе «Золотые купола», сообщили организаторы.
В субботу, начиная с 9 часов, пройдут полуфинальные матчи. В Золотом кубке действующий чемпион «Интерьерный вопрос» сыграет с «Германией Авто», а «Уютный дом 62» — с «Автоимпортом». Серебряный кубок оспаривают «Партизан» и РФСУ, «Авангард» и «СЧВ Экология дома». Борьбу за Бронзовый продолжают «Компания Апельсин» и «Альбион», «Эверест» и «Огастус». На Ветеранский претендуют «Атрон» и «Автоимпорт», «Приток» и «Электросеть».
Расписание воскресенья, 11 июня, выглядит так:
- 9:00 матчи за бронзу в Серебряном, Бронзовом и Ветеранском кубках;
- 10:00 финалы Бронзового и Ветеранского кубков;
- 11:00 финал Серебряного кубка, матча за бронзу Золотого Кубка;
- 12:00 финал Золотого кубка;
- 13:00 награждение.
Добавим, если Золотой кубок завоюет «Автоимпорт», «Интерьерный вопрос» или «Уютный дом 62», то