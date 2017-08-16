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17:18, 16 августа 2017 1020

ХК «Рязань» взял реванш у Тамбова на домашнем льду. Фоторепортаж

ХК «Рязань» взял реванш у Тамбова на домашнем льду. Фоторепортаж

ХК «Рязань» взял реванш у Тамбова на домашнем льду. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В понедельник, 14 августа, во ДС «Олимпийском» подопечные Игоря Жилинского победили со счетом 3:2.

Уже на 2-й минуте Александр Лебедев переиграл голкипера Тамбова, но еще до перерыва «волки» счет сравняли.

Во втором периоде Евгений Лызин вновь вывел хозяев вперед, а позже Александр Лебедев оформил дубль.

«Мы стали вводить в игру молодых игроков, проводить рокировки в звеньях. Хотелось посмотреть, кто способен взять на себя бремя лидерства. Оценить возможности просмотровых игроков. Эта встреча, ближайшие матчи, турнир в Пензе должны определить — кто нам может помочь в чемпионате, а кто нет. Вакантных мест в заявке еще хватает, будем смотреть, на ком остановить выбор. Пока вижу лишь одно сочетание в нападении, это тройка Лебедев — Иванов — Воробьев. Большего жду от тройки Рожкова вместе с Леснухиным и Шубиным», — рассказал после матча главный тренер ХК «Рязань».

Напомним, в первом матче межсезонья ХК «Рязань» крупно проиграл ХК «Тамбов».

Очередной контрольный матч горожане проведут 16 августа — в Чехове с местной «Звездой».

Фото пресс-службы клуба

© RZN.info

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