ХК «Рязань» взял реванш у Тамбова на домашнем льду. Фоторепортаж

ХК «Рязань» взял реванш у Тамбова на домашнем льду. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
В понедельник, 14 августа, во ДС «Олимпийском» подопечные Игоря Жилинского победили со счетом 3:2.
Уже на 2-й минуте Александр Лебедев переиграл голкипера Тамбова, но еще до перерыва «волки» счет сравняли.
Во втором периоде Евгений Лызин вновь вывел хозяев вперед, а позже Александр Лебедев оформил дубль.
«Мы стали вводить в игру молодых игроков, проводить рокировки в звеньях. Хотелось посмотреть, кто способен взять на себя бремя лидерства. Оценить возможности просмотровых игроков. Эта встреча, ближайшие матчи, турнир в Пензе должны определить — кто нам может помочь в чемпионате, а кто нет. Вакантных мест в заявке еще хватает, будем смотреть, на ком остановить выбор. Пока вижу лишь одно сочетание в нападении, это тройка Лебедев — Иванов — Воробьев. Большего жду от тройки Рожкова вместе с Леснухиным и Шубиным», — рассказал после матча главный тренер ХК «Рязань».
Напомним, в первом матче межсезонья ХК «Рязань» крупно
Очередной контрольный матч горожане проведут 16 августа — в Чехове с местной «Звездой».
Фото пресс-службы клуба