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18:16, 16 августа 2017 1058

В предварительный состав нового сезона БК «Рязань» вошли семь воспитанников

В предварительный состав нового сезона БК «Рязань» вошли семь воспитанников

В новый состав БК «Рязань» вошли семь воспитанников, сообщила пресс-служба клуба. В среду, 16 августа, «Зубры» приступили к подготовке к сезону — 17/18.

На данный момент состав команды насчитывает 18 игроков, три из них не войдут в окончательную заявку на чемпионат России.

Среди тренирующихся сразу семь воспитанников рязанского баскетбола. Это уже имеющие опыт выступления за БК «Рязань» Илья Мамонов, Николай Абраменков, Дмитрий Князев и дебютанты Егор Ржевский (1998 года рождения), Олег Самсонов (2000) года рождения, Павел Петрухин (1996 года рождения) и Никита Дианов (1998 года рождения).

В новом сезоне команде также удалось сохранить Даниилу Аксенова, Павла Бугаенко, Андрея Бычкова и Максима Морозова.

Среди новичков клуба: защитники Егор Панов (1995 года рождения, перешел из «Динамо» Ставрополь), Юрий Митюк (1994 года рождения, «Сахалин» Южно-Сахалинск), Виктор Алексеев (1998 года рождения), форварды Андрей Семенов (1990 года рождения, «Руна-Баскет» Чехов), Александр Князюк (1991 года рождения, БК «Самара»), Илья Волков (1997 года рождения, ЦСКА-2 Москва) и центровые Артем Пугачев (1988 года рождения, «Чебоксарские ястребы»), Ростислав Каренин (1994 года рождения, «Динамо» Ставрополь).

Фото с сайта клуба

© RZN.info

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