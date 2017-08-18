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9:42, 18 августа 2017 949

ХК «Рязань» проиграл в очередном контрольном матче

ХК «Рязань» проиграл в очередном контрольном матче

ХК «Рязань» на выезде проиграл чеховской «Звезде» в очередном контрольном матче — 1:3, сообщил пресс-атташе клуба Михаил Солдатов.

Счет во встрече открыли хозяева, но в начале второго периода ХК «Рязань» реализовал численное преимущество: с передачи Артема Лесникова шайбу забросил Давид Мнацян. Шесть минут спустя в большинстве отличились уже хоккеисты «Звезды» — защитники гостей позволили Артему Антипову добить шайбу с «пятачка». А пока «горожане» приходили в себя, чеховцы оперативно закрепили преимущество в счете.

Удержать лидерство хозяева решили постоянно провоцируя рязанских хоккеистов на потасовки. В итоге команды за матч на двоих набрали 286 минут штрафа, а судьи завершили матч на две минуты раньше времени.

«Сегодня мы уступили сопернику по счету, но по характеру мы как минимум не уступили. Конечно, есть нам над чем работать. Команда формируется с самого начала, с прошлого сезона осталось мало ребят. Будем дальше проводить селекционную работу», — прокомментировал итоги встречи главный тренер ХК «Рязань» Игорь Жилинский.

Следующий контрольный матч «горожане» проведет 19 августа — в Ярославле они встретятся с «Локо», выступающим в чемпионате Молодежной хоккейной лиги.

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