Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:43, 18 августа 2017 1091

ХК «Рязань» заявил 28 игроков. Имена

ХК «Рязань» заявил 28 игроков. Имена

ХК «Рязань» первым в лиге подал заявку на новый сезон. Процедура прошла в четверг, 17 августа, сообщила клубная пресс-служба.

В состав рязанской команды вошли вратари Евгений Кандыба, Александр Черепенин, Илья Коновалов; защитники Богдан Гайдаш, Роман Дубинин, Сергей Завгородний, Артем Лесников, Давид Мнацян, Николай Полунин, Платон Прохоров, Артем Седунов, Александр Елесин, Кирилл Маслов; нападающие Дмитрий Воробьев, Иван Иванов, Владимир Карпов, Никита Кацедым, Александр Лебедев, Сергей Леснухин, Евгений Полторак, Егор Рожков, Сергей Рябухин, Алексей Шубин, Ринат Юмангулов, Игорь Бондарев, Павел Кудрявцев, Егор Фатеев, Данил Юртайкин.

Семь хоккеистов (Коновалов; Елесин, Маслов; Бондарев, Кудрявцев, Фатеев, Юртайкин) принадлежат ярославскому «Локомотиву». Включение их в заявку рязанцев не означает, что они проведут в команде весь сезон, отметили в пресс-службе.

Клуб сможет пополнять заявку до старта чемпионата, назначенного на 8 сентября. Напомним, ХК «Рязань» вступит в борьбу на следующий день.

Фото с сайта клуба

© RZN.info

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
11:43, 18 августа 2017
ХК «Рязань» заявил 28 игроков. Имена
9:42, 18 августа 2017
ХК «Рязань» проиграл в очередном контрольном матче
13:18, 17 августа 2017
ФК «Рязань» оштрафовали за пиротехнику на матче с «Ротором»
18:16, 16 августа 2017
В предварительный состав нового сезона БК «Рязань» вошли семь воспитанников
17:18, 16 августа 2017
ХК «Рязань» взял реванш у Тамбова на домашнем льду. Фоторепортаж
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
18:12, 10 августа 2017 33 109
В Рязани наградили лучших строителей. Фото
20:05, 8 августа 2017 32 174
На открытии «Неба России — 2017» Любимова отправили в полет, Валуев отказался 2
10:12, 9 августа 2017 23 614
RZN.info публикует фоторепортаж с открытия фестиваля «Небо России-2017»
17:21, 5 августа 2017 20 195
Булеков приготовил салат из кальмаров на кулинарном поединке. Фото 2
19:29, 5 августа 2017 18 575
Аварию в Рыбновском районе устроил водитель «Рено». Фото
Все новости
Голосования

Подготовка к школе — это...

Окончание опроса: 26.08.2017
Архив голосований