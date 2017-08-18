ХК «Рязань» заявил 28 игроков. Имена

ХК «Рязань» первым в лиге подал заявку на новый сезон. Процедура прошла в четверг, 17 августа, сообщила клубная пресс-служба.
В состав рязанской команды вошли вратари Евгений Кандыба, Александр Черепенин, Илья Коновалов; защитники Богдан Гайдаш, Роман Дубинин, Сергей Завгородний, Артем Лесников, Давид Мнацян, Николай Полунин, Платон Прохоров, Артем Седунов, Александр Елесин, Кирилл Маслов; нападающие Дмитрий Воробьев, Иван Иванов, Владимир Карпов, Никита Кацедым, Александр Лебедев, Сергей Леснухин, Евгений Полторак, Егор Рожков, Сергей Рябухин, Алексей Шубин, Ринат Юмангулов, Игорь Бондарев, Павел Кудрявцев, Егор Фатеев, Данил Юртайкин.
Семь хоккеистов (Коновалов; Елесин, Маслов; Бондарев, Кудрявцев, Фатеев, Юртайкин) принадлежат ярославскому «Локомотиву». Включение их в заявку рязанцев не означает, что они проведут в команде весь сезон, отметили в пресс-службе.
Клуб сможет пополнять заявку до старта чемпионата, назначенного на 8 сентября. Напомним, ХК «Рязань»
Фото с сайта клуба