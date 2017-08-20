ХК «Рязань» подписал вице-чемпиона мира среди молодежи

ХК «Рязань» укрепил линию обороны вице-чемпионом мира среди молодежи. В субботу, 19 августа,
Воспитанник уфимского хоккея сыграл 90 матчей в КХЛ за «Салават Юлаев», набрав 8 (1+7) очков при показателе полезности «-1». Привлекался в юниорскую и молодежную сборные, с последней дошел до финала МЧМ в 2012 году. В ВХЛ Исангулов выступал за «Торос», с котором в 2013-м завоевал Братину, «Буран» и «Сокол». Статистика прошлого сезона: 3 гола и «-5» в 47 играх за красноярский клуб.
Рязанскую команду покинул нападающий Семен Жеребцов. Он успел поучаствовать в трех спаррингах, отметившись голевой передачей и двумя реализованными буллитами.
Фото ХК «