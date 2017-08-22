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10:17, 22 августа 2017 365

«Элекс-Фаворит» в первом туре примет «Динамо». Календарь

«Элекс-Фаворит» в первом туре примет «Динамо». Календарь

Рязанский «Элекс-Фаворит» начнет новый сезон Высшей лиги 16 сентября. В этот день команда, как и ожидалось, дома сыграет с действующими чемпионами страны — столичным «Динамо». Календарь Западной конференции опубликовала национальная федерация.

Всего в турнире выступят 15 команд вместо планировавшихся 16: в последний момент из-за финансовых проблем снялась аутсайдер двух последних сезонов «Крепость» из Москвы.

Последний тур чемпионата запланирован на 5 мая. Рязанцы дважды сыграют с каждым соперником. Полностью их календарь выглядит так:

16 сентября. «Элекс-Фаворит» — «Динамо» (Москва);

7 октября. «Волгарь» (Астрахань) — «Элекс-Фаворит»;

14 октября. «Элекс-Фаворит» — «Мосполитех» (Москва);

21 октября. КПРФ-д (Москва) — «Элекс-Фаворит»;

4 ноября. «Спартак» (Москва) — «Элекс-Фаворит»;

11 ноября. «Алмаз-АЛРОСА» (Мирный) — «Элекс-Фаворит»;

18 ноября. «Элекс-Фаворит» — «Красная гвардия» (Москва);

25 ноября. «Элекс-Фаворит» — «Заря» (Якутск);

2 декабря. «ЛГТУ-Липецк» — «Элекс-Фаворит»;

9 декабря. «Элекс-Фаворит» — «Ядран» (Казань);

16 декабря. «Волга-Саратов» — «Элекс-Фаворит»;

23 декабря. «Элекс-Фаворит» — «Хазар» (Астрахань);

13 января. «Элекс-Фаворит» — «Орхим» (Нижний Новгород);

20 января. «Газпром-Югра"-д (Югорск) — «Элекс-Фаворит»;

27 января. «Динамо» (Москва) — «Элекс-Фаворит»;

3 февраля. «Элекс-Фаворит» — «Волгарь» (Астрахань);

10 февраля. «Мосполитех» (Москва) — «Элекс-Фаворит»;

17 февраля. «Элекс-Фаворит» — КПРФ-д (Москва);

24 февраля. «Элекс-Фаворит» — «Спартак» (Москва);

3 марта. «Элекс-Фаворит» — «Алмаз-АЛРОСА» (Мирный);

10 марта. «Красная гвардия» (Москва) — «Элекс-Фаворит»;

17 марта. «Заря» (Якутск) — «Элекс-Фаворит»;

24 марта. «Элекс-Фаворит» — «ЛГТУ-Липецк»;

31 марта. «Ядран» (Казань) — «Элекс-Фаворит»;

7 апреля. «Элекс-Фаворит» — «Волга-Саратов»;

14 апреля. «Хазар» (Астрахань) — «Элекс-Фаворит»;

28 апреля. «Оргхим» (Нижний Новгород) — «Элекс-Фаворит»;

5 мая. «Элекс-Фаворит» — «Газпром-Югра"-д (Югорск).

В прошлом сезоне команда из Рязани показала лучший результат в истории, заняв шестое место в конференции.

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