«Элекс-Фаворит» в первом туре примет «Динамо». Календарь

Рязанский «Элекс-Фаворит» начнет новый сезон Высшей лиги 16 сентября. В этот день команда,
Всего в турнире выступят 15 команд вместо планировавшихся 16: в последний момент из-за финансовых проблем снялась аутсайдер двух последних сезонов «Крепость» из Москвы.
Последний тур чемпионата запланирован на 5 мая. Рязанцы дважды сыграют с каждым соперником. Полностью их календарь выглядит так:
16 сентября. «Элекс-Фаворит» — «Динамо» (Москва);
7 октября. «Волгарь» (Астрахань) — «Элекс-Фаворит»;
14 октября. «Элекс-Фаворит» — «Мосполитех» (Москва);
21 октября. КПРФ-д (Москва) — «Элекс-Фаворит»;
4 ноября. «Спартак» (Москва) — «Элекс-Фаворит»;
11 ноября. «Алмаз-АЛРОСА» (Мирный) — «Элекс-Фаворит»;
18 ноября. «Элекс-Фаворит» — «Красная гвардия» (Москва);
25 ноября. «Элекс-Фаворит» — «Заря» (Якутск);
2 декабря. «ЛГТУ-Липецк» — «Элекс-Фаворит»;
9 декабря. «Элекс-Фаворит» — «Ядран» (Казань);
16 декабря. «Волга-Саратов» — «Элекс-Фаворит»;
23 декабря. «Элекс-Фаворит» — «Хазар» (Астрахань);
13 января. «Элекс-Фаворит» — «Орхим» (Нижний Новгород);
20 января. «Газпром-Югра"-д (Югорск) — «Элекс-Фаворит»;
27 января. «Динамо» (Москва) — «Элекс-Фаворит»;
3 февраля. «Элекс-Фаворит» — «Волгарь» (Астрахань);
10 февраля. «Мосполитех» (Москва) — «Элекс-Фаворит»;
17 февраля. «Элекс-Фаворит» — КПРФ-д (Москва);
24 февраля. «Элекс-Фаворит» — «Спартак» (Москва);
3 марта. «Элекс-Фаворит» — «Алмаз-АЛРОСА» (Мирный);
10 марта. «Красная гвардия» (Москва) — «Элекс-Фаворит»;
17 марта. «Заря» (Якутск) — «Элекс-Фаворит»;
24 марта. «Элекс-Фаворит» — «ЛГТУ-Липецк»;
31 марта. «Ядран» (Казань) — «Элекс-Фаворит»;
7 апреля. «Элекс-Фаворит» — «Волга-Саратов»;
14 апреля. «Хазар» (Астрахань) — «Элекс-Фаворит»;
28 апреля. «Оргхим» (Нижний Новгород) — «Элекс-Фаворит»;
5 мая. «Элекс-Фаворит» — «Газпром-Югра"-д (Югорск).
В прошлом сезоне команда из Рязани показала лучший результат в истории,