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15:43, 22 августа 2017 552

Новый тренер БК «Рязань» отметил амбиции игроков

Новый тренер БК «Рязань» отметил амбиции игроков

Новый главный тренер БК «Рязань» Павел Гооге положительно отозвался о составе команды. «Ребята у нас сейчас молодые, амбициозные, не имевшие игровой практики в предыдущих командах. Будем в полной мере помогать им раскрыть свой потенциал», — сказал он в интервью клубной пресс-службе. По словам специалиста, все баскетболисты «тренируются с желанием, с энергией, все стараются быть лучшими».

Гооге добавил, что настоящий потенциал рязанской команды станет ясен после первых игр. Он планирует провести несколько контрольных матчей с географическими соседями — ЦСКА-2, МБА или «Химками-Подмосковьем».

Тренер также рассказал, что прийти в БК «Рязань» его убеждали агент, супруга, лучший баскетболист в истории региона Сергей Панов и директор клуба Алексей Архипов.

Напомним, подготовку к сезону в составе рязанцев начали 18 человек, в том числе семь местных воспитанников.

Фото клубной пресс-службы

© RZN.info

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