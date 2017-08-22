Новый тренер БК «Рязань» отметил амбиции игроков

Новый главный тренер БК «Рязань» Павел Гооге положительно отозвался о составе команды. «Ребята у нас сейчас молодые, амбициозные, не имевшие игровой практики в предыдущих командах. Будем в полной мере помогать им раскрыть свой потенциал», — сказал он в
Гооге добавил, что настоящий потенциал рязанской команды станет ясен после первых игр. Он планирует провести несколько контрольных матчей с географическими соседями — ЦСКА-2, МБА или «Химками-Подмосковьем».
Тренер также рассказал, что
Напомним, подготовку к сезону в составе рязанцев начали 18 человек,
Фото клубной пресс-службы