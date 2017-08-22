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16:24, 22 августа 2017 335

Юные рязанские футболисты не пропустили ни одного мяча на победном турнире

Юные рязанские футболисты не пропустили ни одного мяча на победном турнире

Юношеская команда ФК «Рязань» выиграла межрегиональный турнир. Соревнования среди футболистов 2005 года рождения прошли в Тамбове, сообщила клубная пресс-служба во вторник, 22 августа.

Рязанцы не пропустили ни одного мяча. Они разгромили тамбовскую «Знаменку» 4:0, «Кристалл» из Воронежской области 3:0, взяли верх над хозяевами поля из «Академии футбола» 2:0 и разошлись миром с пензенским «Зенитом» 0:0.

Кроме золота, на счету рязанской команды две личные награды. Илью Олейникова признали лучшим защитником, а Дмитрий Жемчугов с шестью голами выиграл гонку бомбардиров.

Тренирует рязанцев Николай Сенин из спортшколы «Олимпиец».

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