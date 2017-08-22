Юные рязанские футболисты не пропустили ни одного мяча на победном турнире

Юношеская команда ФК «Рязань» выиграла межрегиональный турнир. Соревнования среди футболистов 2005 года рождения прошли в Тамбове, сообщила клубная пресс-служба во вторник, 22 августа.
Рязанцы не пропустили ни одного мяча. Они разгромили тамбовскую «Знаменку» 4:0, «Кристалл» из Воронежской области 3:0, взяли верх над хозяевами поля из «Академии футбола» 2:0 и разошлись миром с пензенским «Зенитом» 0:0.
Кроме золота, на счету рязанской команды две личные награды. Илью Олейникова признали лучшим защитником, а Дмитрий Жемчугов с шестью голами выиграл гонку бомбардиров.
Тренирует рязанцев Николай Сенин из спортшколы «Олимпиец».