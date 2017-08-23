ХК «Рязань» назвал цены на билеты

ХК «Рязань» утвердил цены на билеты и абонементы на новый сезон. Об этом сообщила клубная пресс-служба во вторник, 22 августа.
Стоимость традиционно будет зависеть от расположения места:
- секторы 1 и 7 — 150 рублей за билет, 3 510 за абонемент;
- секторы 2 и 6 — 200 и 4 680;
- секторы 3 и 5 (ряд 9 и выше) — 250 и 5 200;
- секторы 3 и 5 (ряды 1-7) — 300 и 6 240;
- сектор 4 — 400 и 8 320.
Сначала будут продавать абонементы. Для этого нужно прийти в бухгалтерию клуба (второй этаж тренировочной арены) с паспортом. Приоритет будет у владельцев прошлогодних абонементов: они смогут зарезервировать свои места до полудня 28 августа по телефону 27-99-18. Через два часа станут доступны все места.
Продажа абонементов завершится 11 сентября, после чего в кассах появятся билеты.
Ранее RZN.info опубликовал