Лучшие бильярдисты Рязани получили автографы семикратной чемпионки мира и деньги

Победители Кубка президента рязанской федерации бильярда получили автографы семикратной чемпионки мира Дианы Мироновой. Она посетила финал соревнований, сообщили в федерации. Спортсменка лично вручила призерам тематические книги с дарственными надписями.
Кубок завоевали Залман Зильберман и Кирилл Гранкин. Серебряными призерами стали Сергей Хомутов и Иван Королев. Третье место разделили пары Анатолий Кудряшов/ Илья Алпатов и Юрий Манакин/Михаил Богданов.
Помимо книг с автографом чемпионки, медалисты получили денежные призы от президента федерации Андрея Парахневича.
В рамках визита в Рязань Диана Миронова также дала мастер-класс для любителей и профессионалов.
Фото Арины Кривовой/Рязанской областной федерации бильярдного спорта