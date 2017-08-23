В Рязани прошел спортивный фестиваль для инвалидов. Фото

В Рязани прошел фестиваль для инвалидов «Спорт равных возможностей». Во вторник, 22 августа, более сотни человек соревновались в армрестлинге, пауэрлифтинге, настольном теннисе, шахматах и других видах спорта,
Фестиваль организовали на базе спортивной школы «Орион». Почетными гостями церемонии открытия стали генсек Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением ОДА, член Исполкома ПКР, заслуженный мастер спорта по легкой атлетике спорта слепых Ольга Семенова, а также начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Марина Кащеева.
Ольга Семенова поблагодарила администрацию Рязани за поддержку горожан с ограниченными возможностями здоровья. Участникам фестиваля она пожалела «успехов и побед во всех состязаниях».