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11:55, 23 августа 2017 339

В Рязани прошел спортивный фестиваль для инвалидов. Фото

В Рязани прошел спортивный фестиваль для инвалидов. Фото

Фото: Администрация Рязани

В Рязани прошел фестиваль для инвалидов «Спорт равных возможностей». Во вторник, 22 августа, более сотни человек соревновались в армрестлинге, пауэрлифтинге, настольном теннисе, шахматах и других видах спорта, сообщил сайт администрации города.

Фестиваль организовали на базе спортивной школы «Орион». Почетными гостями церемонии открытия стали генсек Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением ОДА, член Исполкома ПКР, заслуженный мастер спорта по легкой атлетике спорта слепых Ольга Семенова, а также начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Марина Кащеева.

Ольга Семенова поблагодарила администрацию Рязани за поддержку горожан с ограниченными возможностями здоровья. Участникам фестиваля она пожалела «успехов и побед во всех состязаниях».

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