В пятницу ФК «Рязань» примет новичка турнира

В пятницу, 25 августа, ФК «Рязань» проведет очередной домашний матч первенства «Центра». На стадионе «Спартак» футболисты примут дебютанта турнира новомосковский «Химик». Встреча начнется в 18:30. Билеты стоят 100 рублей, детям до шести лет — бесплатно.
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Рязанская команда занимает третье место, ее соперник идет 12-м из 14.
Рязанцы 26 раз в российской истории встречались с предшественником «Химика» «Доном». Баланс в их пользу: 12 побед при девяти ничьих и пяти поражениях. Разница мячей 32-18.