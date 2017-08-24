Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:40, 24 августа 2017 589

В пятницу ФК «Рязань» примет новичка турнира

В пятницу ФК «Рязань» примет новичка турнира

В пятницу, 25 августа, ФК «Рязань» проведет очередной домашний матч первенства «Центра». На стадионе «Спартак» футболисты примут дебютанта турнира новомосковский «Химик». Встреча начнется в 18:30. Билеты стоят 100 рублей, детям до шести лет — бесплатно.

Игру в прямом эфире покажут в интернете.

Рязанская команда занимает третье место, ее соперник идет 12-м из 14.

Рязанцы 26 раз в российской истории встречались с предшественником «Химика» «Доном». Баланс в их пользу: 12 побед при девяти ничьих и пяти поражениях. Разница мячей 32-18.

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
18:31, 24 августа 2017
В выходные под Рязанью определят чемпиона России по гонкам на ЗИЛах
17:40, 24 августа 2017
В пятницу ФК «Рязань» примет новичка турнира
12:26, 23 августа 2017
Лучшие бильярдисты Рязани получили автографы семикратной чемпионки мира и деньги
11:55, 23 августа 2017
В Рязани прошел спортивный фестиваль для инвалидов. Фото
11:51, 23 августа 2017
ХК «Рязань» назвал цены на билеты
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
13:16, 24 августа 2017 44 494
Путину в Рязани показали производство кожи для его нового лимузина. Фото 1
13:20, 24 августа 2017 27 388
Путин оставил автограф рязанскому заводу. Фото 4
12:13, 22 августа 2017 16 003
Глава РЖД задумался о благоустройстве площади перед Рязанью-2 13
13:26, 21 августа 2017 14 947
Появились фотографии утонувшей в Ранове машины с рыбаками 1
13:19, 11 августа 2017 14 657
В Рязани наградили лучших спортсменов города. Фото 1
Все новости
Голосования

Подготовка к школе — это...

Окончание опроса: 26.08.2017
Архив голосований