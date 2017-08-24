В выходные под Рязанью определят чемпиона России по гонкам на ЗИЛах

В Рязанской области определится лучший в России гонщик на грузовиках. Заключительный этап чемпионата страны по автокроссу в классе ЗИЛ-130 пройдет в рамках соревнований «Кораблинские зори», сообщили организаторы. На данный момент лидерство в общем зачете делят пилоты из Москвы и Свердловской области, рязанцы Сергей Терехин и Владимир Обоев занимают четвертое и пятое место, указано на
Гонки примет трасса «Княжое» 26 и 27 августа. Всего они пройдут в семи классах. Состязания полноприводных машин Т-2500 также будут носить статус этапа чемпионата России, грузовиков ГАЗ-53 — этапа кубка страны. Также зрители увидят заезды в дивизионах «Д-2Н», «Д2-классика», «Д3-супербагги» и «ГАЗ-51, 52».
В субботу пройдут тренировки и отоброчные заезды: у легковых машин соответственно с 10:00 и 11:35, у грузовиков — в 14:00 и 15:35. Финальные гонки начнутся в 10 часов воскресенья после непродолжительной церемонии открытия. Они продлятся ориентировочно до 14:30, после чего состоится награждение.