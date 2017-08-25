БК «Рязань» объявил об открытой тренировке и домашнем спарринге

БК «Рязань» проведет открытую тренировку. «Зубры» пригласили болельщиков в спорткомплекс Дворца детского творчества в понедельник, 28 августа. Понаблюдать за баскетболистами можно будет с 19:30 до 20:15, сообщается на
Также на понедельник намечено оглашение состава на сезон. Напомним, на 15 мест в заявке
4 сентября рязанская команда проведет первый контрольный матч — дома с тульским «Арсеналом». С 9 по 11 сентября «зубры» будут бороться за Кубок Ярославля с местным «Буревестником», столичной МБА и «Русичами» из Курска. Еще через неделю рязанцев ждет турнир в Химках.