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10:51, 25 августа 2017 265

БК «Рязань» объявил об открытой тренировке и домашнем спарринге

БК «Рязань» объявил об открытой тренировке и домашнем спарринге

БК «Рязань» проведет открытую тренировку. «Зубры» пригласили болельщиков в спорткомплекс Дворца детского творчества в понедельник, 28 августа. Понаблюдать за баскетболистами можно будет с 19:30 до 20:15, сообщается на странице клуба «ВКонтакте».

Также на понедельник намечено оглашение состава на сезон. Напомним, на 15 мест в заявке претендовали 18 игроков, в том числе семь воспитанников.

4 сентября рязанская команда проведет первый контрольный матч — дома с тульским «Арсеналом». С 9 по 11 сентября «зубры» будут бороться за Кубок Ярославля с местным «Буревестником», столичной МБА и «Русичами» из Курска. Еще через неделю рязанцев ждет турнир в Химках.

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