ХК «Рязань» начал турнир в Пензе с поражения в овертайме 3×3. Фото

ХК «Рязань» начал предсезонный турнир в Пензе с поражения. В четверг, 24 августа, хоккеисты в овертайме уступили ЦСК ВВС из Самары 3:4, сообщила клубная пресс-служба.
Рязанская команда дважды выходила вперед благодаря голам Александра Лебедева в контратаке и Сергея Завгороднего, который реализовал большинство. «Летчики» оба раза отыгрались, причем во втором случае после того, как шайба попала в лицо Кириллу Маслову и тот на какое-те время выключился из игры.
В середине третьего периода уже волжский клуб вышел вперед, но Иван Иванов перевел игру в овертайм. Дополнительное время теперь играется в формате 3×3 и в этой «лотерее» больше повезло ЦСК ВВС, отметили в пресс-службе.
В пятницу рязанцы сыграют с хозяевами площадки из «Дизеля».
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