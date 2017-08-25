Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:24, 25 августа 2017 290

ХК «Рязань» начал турнир в Пензе с поражения в овертайме 3×3. Фото 1

ХК «Рязань» начал турнир в Пензе с поражения в овертайме 3×3. Фото

ХК «Рязань» начал предсезонный турнир в Пензе с поражения. В четверг, 24 августа, хоккеисты в овертайме уступили ЦСК ВВС из Самары 3:4, сообщила клубная пресс-служба.

Рязанская команда дважды выходила вперед благодаря голам Александра Лебедева в контратаке и Сергея Завгороднего, который реализовал большинство. «Летчики» оба раза отыгрались, причем во втором случае после того, как шайба попала в лицо Кириллу Маслову и тот на какое-те время выключился из игры.

В середине третьего периода уже волжский клуб вышел вперед, но Иван Иванов перевел игру в овертайм. Дополнительное время теперь играется в формате 3×3 и в этой «лотерее» больше повезло ЦСК ВВС, отметили в пресс-службе.

В пятницу рязанцы сыграют с хозяевами площадки из «Дизеля».

Фото ХК «Дизель»

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
16:24, 25 августа 2017
ХК «Рязань» начал турнир в Пензе с поражения в овертайме 3×3. Фото 1
13:51, 25 августа 2017
Рязани вновь доверили этап Кубка России по мини-футболу
10:51, 25 августа 2017
БК «Рязань» объявил об открытой тренировке и домашнем спарринге
10:40, 25 августа 2017
Авалян снова забил в турнире негаснущих звезд
10:07, 25 августа 2017
К ХК «Рязань» присоединились еще три ярославца
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
13:16, 24 августа 2017 57 608
Путину в Рязани показали производство кожи для его нового лимузина. Фото 3
13:20, 24 августа 2017 32 614
Путин оставил автограф рязанскому заводу. Фото 8
12:13, 22 августа 2017 17 649
Глава РЖД задумался о благоустройстве площади перед Рязанью-2 13
13:26, 21 августа 2017 15 858
Появились фотографии утонувшей в Ранове машины с рыбаками 1
20:10, 13 августа 2017 14 322
Над Рязанью засняли необычное астрономическое явление 9
Все новости
Голосования

Подготовка к школе — это...

Окончание опроса: 26.08.2017
Архив голосований