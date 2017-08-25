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10:07, 25 августа 2017 534

К ХК «Рязань» присоединились еще три ярославца

К ХК «Рязань» присоединились еще три ярославца

К ХК «Рязань» присоединились еще три игрока ярославского «Локомотива», сообщила клубная пресс-служба. В расположение команды прибыли защитник Кирилл Маслов, нападающие Павел Кудрявцев и Егор Фатеев.

23-летний Маслов уже играл за рязанцев в трех предыдущих сезонах. Всего он провел 29 матчей и набрал 4 (3+1) очка при показателе полезности «+7». Также на счету защитника 8 встреч в КХЛ за «железнодорожников» и «Амур». 19-летние Кудрявцев и Фатеева выступали за молодежные команды «Локомотива», откуда привлекались в юниорскую сборную. В прошлом сезоне оба дебютировали в Континентальной лиге.

В конце июля тренироваться с рязанской командой начал ярославский вратарь Илья Коновалов. Также в предварительную заявку клуба включены защитник Александр Елесин, форварды Игорь Бондарев и Данил Юртайкин.

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