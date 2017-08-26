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14:43, 26 августа 2017 181

Голы 39-летнего и 19-летнего игроков подняли ФК «Рязань» на первое место. Видео

Голы 39-летнего и 19-летнего игроков подняли ФК «Рязань» на первое место. Видео

ФК «Рязань» продлил беспроигрышную серию до пяти матчей. В пятницу, 25 августа, футболисты дома победили дебютантов турнира из новомосковского «Химика» 2:0. Оба мяча забили воспитанники клуба.

На 11-й минуте счет открыл капитан Олег Елисеев. Находясь в районе 11-метровой отметки, он головой замкнул подачу Артура Шахназарова со штрафного. Елисеев обновил собственный рекорд самого «возрастного» гола в истории рязанского клуба: 39 лет и 11 дней.

За пять минут до конца отличился Владислав Мещеряков. 19-летний форвард красиво пробил в падении по срикошетившему от защитника мячу. Гол стал для него третьим в шести турах.

Главный тренер Гарник Авалян поблагодарил болельщиков, которые пришли на стадион, несмотря на плохую погоду. «Этот матч в очередной раз показал, что в нашей зоне почти все команды одинаковые, боеспособные. Я рад, что мы сегодня смогли достучаться до ребят и настрой был хороший», — добавил он. Слова наставника приводит клубная пресс-служба.

Рязанцы поднялись на первое место, которое делят с сыгравшим на матч меньше «Араратом». В следующем туре команда 1 сентября встретится в Пензе с «Зенитом».

Фото и видео ФК «Рязань»

© RZN.info

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