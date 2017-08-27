Ближайший матч «Рязани-ВДВ» сдвинули

Домашний матч «Рязани-ВДВ» против «Чертанова», который должен был пройти 3 сентября, сдвинули ориентировочно на 15 октября. Как сообщила пресс-служба «десантниц», в начале сентября пройдет сбор молодежной сборной России, на который вызвали нескольких футболисток столичной команды. Это позволило ей запросить перенос игры чемпионата.
Таким образом, рязанские футболистки теперь выйдут на поле 8 сентября в Перми. Дома же они сыграют только 28 сентября — против «Дончанки».
«Рязань-ВДВ» занимает второе место, отставая от лидирующей «Звезды-2005» на одно очко.