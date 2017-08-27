Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:15, 27 августа 2017 387

Ближайший матч «Рязани-ВДВ» сдвинули

Ближайший матч «Рязани-ВДВ» сдвинули

Фото: Pixabay.com

Домашний матч «Рязани-ВДВ» против «Чертанова», который должен был пройти 3 сентября, сдвинули ориентировочно на 15 октября. Как сообщила пресс-служба «десантниц», в начале сентября пройдет сбор молодежной сборной России, на который вызвали нескольких футболисток столичной команды. Это позволило ей запросить перенос игры чемпионата.

Таким образом, рязанские футболистки теперь выйдут на поле 8 сентября в Перми. Дома же они сыграют только 28 сентября — против «Дончанки».

«Рязань-ВДВ» занимает второе место, отставая от лидирующей «Звезды-2005» на одно очко.

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
15:15, 27 августа 2017
Ближайший матч «Рязани-ВДВ» сдвинули
14:19, 27 августа 2017
ХК «Рязань» проиграл на последней секунде овертайма 1
9:08, 27 августа 2017
Бой века. Мейвезер нокаутировал Макгрегора и заявил о завершении карьеры
15:42, 26 августа 2017
ХК «Рязань» потерпел второе крупное поражение в межсезонье
14:43, 26 августа 2017
Голы 39-летнего и 19-летнего игроков подняли ФК «Рязань» на первое место. Видео
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
13:16, 24 августа 2017 62 383
Путину в Рязани показали производство кожи для его нового лимузина. Фото 4
13:20, 24 августа 2017 34 442
Путин оставил автограф рязанскому заводу. Фото 8
12:13, 22 августа 2017 18 856
Глава РЖД задумался о благоустройстве площади перед Рязанью-2 13
13:26, 21 августа 2017 16 787
Появились фотографии утонувшей в Ранове машины с рыбаками 1
20:10, 13 августа 2017 15 055
Над Рязанью засняли необычное астрономическое явление 9
Все новости