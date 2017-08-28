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9:51, 28 августа 2017 411

«Лучше сейчас». ХК «Рязань» пропустил восемь шайб в последнем матче в Пензе

«Лучше сейчас». ХК «Рязань» пропустил восемь шайб в последнем матче в Пензе

ХК «Рязань» проиграл все матчи на предсезонном Кубке «Дизеля» в Пензе. В воскресенье, 27 августа, команда во встрече за третье место уступила самарскому ЦСК ВВС 3:8. Хоккеистов не хватило на игру ни морально, ни физически, отметили в клубной пресс-службе.

Рязанцы начали забивать при счете 0:6. Отличились Максим Картошкин, Алексей Шубин и Павел Кудрявцев.

«Да, случились 3:8. Но пусть они будут сейчас, во время предсезонных турниров. До чемпионата еще есть время, и у наставников ХК „Рязань“ оно наверняка уйдет на работу по устранению ошибок», — добавили в пресс-службе.

Последний спарринг перед стартом чемпионата рязанские хоккеисты проведут 3 сентября дома против «Сарова».

Фото ХК «Дизель»

© RZN.info

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