«Лучше сейчас». ХК «Рязань» пропустил восемь шайб в последнем матче в Пензе

ХК «Рязань» проиграл все матчи на предсезонном Кубке «Дизеля» в Пензе. В воскресенье, 27 августа, команда во встрече за третье место уступила самарскому ЦСК ВВС 3:8. Хоккеистов не хватило на игру ни морально, ни физически,
Рязанцы начали забивать при счете 0:6. Отличились Максим Картошкин, Алексей Шубин и Павел Кудрявцев.
«Да, случились 3:8. Но пусть они будут сейчас, во время предсезонных турниров. До чемпионата еще есть время, и у наставников ХК „Рязань“ оно наверняка уйдет на работу по устранению ошибок», — добавили в пресс-службе.
Последний спарринг перед стартом чемпионата рязанские хоккеисты проведут 3 сентября дома против «Сарова».
Фото ХК «