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17:56, 28 августа 2017 242

Рязанский боец Савилов отметил день рождения нокаутом. Видео

Рязанский боец Савилов отметил день рождения нокаутом. Видео

Рязанский боец MMA Николай Савилов в свой день рождения провел профессиональный поединок. В воскресенье, 27 августа, на турнире «Битва в Назрани. Road to M-1» тяжеловес встретился с ингушским спортсменом Исой Плиевым.

Бой продолжался 2 минуты и 16 секунд. Рязанец сразу завладел инициативой, он нанес множество ударов руками, дважды переводил соперника в партер. После серии мощных ударов по голове лежащего Плиева судьи остановили поединок и объявили победу Савилова техническим нокаутом.

Победа вывела 24-летнего бойца в финал серии отборочных турниров Road to M-1. Место и дату решающего поединка объявят позднее. Его победитель получит контракт с M-1 Global — одной из крупнейшей мировых организаций MMA.

Видео M-1 Global/НТРК «Ингушетия»

© RZN.info

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