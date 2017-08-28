Рязанскому байдарочнику не хватило долей секунды до медали чемпионата мира

Рязанский байдарочник Евгений Луканцов занял четвертое место на чемпионате мира. Соревнования завершились в чешском Рачице в воскресенье, 27 августа.
Рязанец выступал в лодке-одиночке на дистанции 200 метров. Он прошел два отборочных этапа, а в финале в воскресенье показал результат 34,639 секунды. Бронзовому призеру Алексею Румянцеву из Латвии гребец уступил 0,2 секунды.
В чемпионате участвовал еще один байдарочник из Рязани Олег Гусев. Он входил в состав двух экипажей на 500-метровой дистанции. Двойка финишировала шестой. Четверка показала четвертое время, до бронзы ей не хватило 0,31 секунды.
Евгений Луканцов — участник Олимпиады 2016 года, призер Универсиды-2013, многократный чемпион России.
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