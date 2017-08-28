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16:07, 28 августа 2017 363

Рязанскому байдарочнику не хватило долей секунды до медали чемпионата мира

Рязанскому байдарочнику не хватило долей секунды до медали чемпионата мира

Рязанский байдарочник Евгений Луканцов занял четвертое место на чемпионате мира. Соревнования завершились в чешском Рачице в воскресенье, 27 августа.

Рязанец выступал в лодке-одиночке на дистанции 200 метров. Он прошел два отборочных этапа, а в финале в воскресенье показал результат 34,639 секунды. Бронзовому призеру Алексею Румянцеву из Латвии гребец уступил 0,2 секунды.

В чемпионате участвовал еще один байдарочник из Рязани Олег Гусев. Он входил в состав двух экипажей на 500-метровой дистанции. Двойка финишировала шестой. Четверка показала четвертое время, до бронзы ей не хватило 0,31 секунды.

Евгений Луканцов — участник Олимпиады 2016 года, призер Универсиды-2013, многократный чемпион России.

Изображение с сайта чемпионата (Луканцов — №7)

© RZN.info

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