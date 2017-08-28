За БК «Рязань» будут играть четыре воспитанника и сын Панова. Состав

БК «Рязань» определился с составом на новый сезон. В понедельник, 28 августа, «зубры» опубликовали на своей
В команду попали четыре воспитанника: дебютанты Павел Петрухин (форвард, 21 год) и Никита Дианов (центровой, 18) и уже игравшие за рязанцев Илья Мамонов (защитник, 21) и Николай Абраменков (форвард, 22). Также из прошлогоднего состава остались 22-летний защитник Даниил Аксенов и форвард Максим Морозов, который на год моложе.
Из других клубов перешли защитники Юрий Митюк (23 года, «Сахалин»), Егор Панов (22 года, «Динамо» Ст), форварды Евгений Войтюк (25, «Зенит»), Илья Волков (20, ЦСКА-2), Андрей Семенов (27, «Руна-Баскет»), центровые Валерий Алексеев (23, «Урал»), Сергей Болотских (27, «Уфимец»), Александр Намеднин (20, «Нижний Новгород"-М) и Артем Пугачев (29, «Эльбрус»).
Егор Панов — сын лучшего рязанского баскетболиста Сергея Панова. Андрей Семенов — лучший снайпер второй Суперлиги — 20,6 очка за игру. Евгений Войтюк в пошлом сезоне сыграл 10 матчей в Единой лиге ВТБ.
Напомним, в понедельник «зубры»
Фото БК «Рязань»