Две футболистки «Рязани-ВДВ» стали медалистками Универсиады в Тайбэе. В понедельник, 28 августа, сборная России с Татьяной Шейкиной и Мариной Федоровой в матче за бронзу разгромила Южную Африку 5:0. Федорова на 78-й минуте забила четвертый мяч, выполнив удар головой по сложной траектории.
На групповом этапе россиянки победили ту же ЮАР 1:0 и Великобританию 2:1, в четвертьфинале по пенальти прошли Южную Корею, затем уступили будущим чемпионкам из Бразилии 0:1. Обе рязанские футболистки сыграли во всех пяти матчах. Защитница Шейкина провела их полностью, форварда Федорову трижды заменяли в концовках.
На предыдущей Универсиаде 2015 году серебро завоевали рязанки
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Поздравляем студенческую @WomenRussia с завоеванием бронзовых медалей на Универсиаде! Сборная ЮАР повержена 5:0!!! Девчонки молодцы! 👍🥉⚽️ pic.twitter.com/TxBvuRmNKz— Сборная России (@TeamRussia) 28 августа 2017 г.