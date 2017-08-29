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8:05, 29 августа 2017 490

Две футболистки «Рязани-ВДВ» стали медалистками Универсиады

Две футболистки «Рязани-ВДВ» стали медалистками Универсиады

Две футболистки «Рязани-ВДВ» стали медалистками Универсиады в Тайбэе. В понедельник, 28 августа, сборная России с Татьяной Шейкиной и Мариной Федоровой в матче за бронзу разгромила Южную Африку 5:0. Федорова на 78-й минуте забила четвертый мяч, выполнив удар головой по сложной траектории.

На групповом этапе россиянки победили ту же ЮАР 1:0 и Великобританию 2:1, в четвертьфинале по пенальти прошли Южную Корею, затем уступили будущим чемпионкам из Бразилии 0:1. Обе рязанские футболистки сыграли во всех пяти матчах. Защитница Шейкина провела их полностью, форварда Федорову трижды заменяли в концовках.

На предыдущей Универсиаде 2015 году серебро завоевали рязанки Ксения Цыбутович и Елена Терехова, в 2013-м Анна Синютина стала лучшим бомбардиром сборной на турнире.

Фото со страницы Марины Федоровой

© RZN.info

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