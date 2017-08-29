Под горячую руку. Рязанец Савилов проводил победный бой с температурой

Рязанский боец MMA Николай Савилов выступал на турнире «Битва в Назрани. Road to M-1» с температурой. Об этом он сам сообщил в инстаграме. «За день до боя заболел и в день боя была температура, но такая ерунда никогда не помешает русскому мужчине взять то, что он хочет», —
Напомним, в свой день рождения рязанец
Супертяж из Рязани выиграл 10 профессиональных поединков из 12.
Полуфинал гран-при тяжеловесов Road To M1.Победа техническим нокаутом в первом раунде,все как и планировалось😉. За день до боя заболел и в день боя была температура,но такая ерунда никогда не помешает РУССКОМУ МУЖЧИНЕ - взять то,что он хочет.Хочу поблагодарить свой любимый клуб Арта - это результат нашей общей работы.Победа одного - победа всех!Так же выражаю благодарность моей команде Сечь Про : в лице Николая Дедика,без него не было бы этого боя , да и вообще почти всех моих боев! Ну и конечно же моей родной @katy_true , которая создаёт вокруг меня уют,заряжает бешеной энергетикой и поддерживает меня во всем.Еще не раз порадую вас яркими и красочными победами ! P.S. Низкий поклон моему тренеру @artemkazbanov,который в любой поездке со мной😉