Руководство сборной ждет от Пуляева победы на чемпионате мира

Руководство сборной России ждет от рязанского дзюдоиста Михаила Пуляева победы на чемпионате мира. «Потенциально россияне способны бороться за награды во всех категориях. Особые надежды, на золото, мы связываем с весом 66 и 81 кг у мужчин и категорией 52 кг — у женщин», — цитирует
Турнир стартовал в Будапеште в понедельник, 28 августа. Рязанец вступит в борьбу во вторник, его первым соперником будет Денис Виеру из Молдавии. Соревнования
Напомним, в командном чемпионате
На двух предыдущих ЧМ Пуляев завоевывал серебро, это лучший результат для российских борцов в категории до 66 кг.