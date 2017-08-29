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12:02, 29 августа 2017 226

Руководство сборной ждет от Пуляева победы на чемпионате мира

Руководство сборной ждет от Пуляева победы на чемпионате мира

Руководство сборной России ждет от рязанского дзюдоиста Михаила Пуляева победы на чемпионате мира. «Потенциально россияне способны бороться за награды во всех категориях. Особые надежды, на золото, мы связываем с весом 66 и 81 кг у мужчин и категорией 52 кг — у женщин», — цитирует сайт национальной федерации генерального менеджера Эцио Гамбу. Пуляев — единственный представитель страны в категории до 66 кг.

Турнир стартовал в Будапеште в понедельник, 28 августа. Рязанец вступит в борьбу во вторник, его первым соперником будет Денис Виеру из Молдавии. Соревнования транслируются в интернете.

Напомним, в командном чемпионате выступят еще два дзюдоиста из Рязани.

На двух предыдущих ЧМ Пуляев завоевывал серебро, это лучший результат для российских борцов в категории до 66 кг.

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