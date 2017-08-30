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10:15, 30 августа 2017 420

«Элекс-Фаворит» проведет домашний этап Кубка России в Шилове

«Элекс-Фаворит» проведет домашний этап Кубка России в Шилове

Рязанский «Элекс-Фаворит» проведет домашний этап Кубка России по мини-футболу в Шилове. Об этом сообщил сайт клуба во вторник, 29 августа.

Матчи пройдут в спорткомплексе «Арена» с 8 по 10 сентября. В первый день между собой сыграют гости — «ЛГТУ-Липецк» и «ИрАэро» (начало в 19:00), в последующие рязанцы встретятся с соседями (15:00) и иркутской командой (12:00).

В следующий раунд выйдет один клуб.

Напомним, «фавориты» в четвертый раз принимают этап кубка. Каждый раз матчи проходят на новой площадке. До этого были рыбновская «Звезда», спортзал университета МВД и «Капитал-Атрон».

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