Пуляев завоевал третье серебро чемпионатов мира подряд

Рязанский дзюдоист Михаил Пуляев в третий раз подряд стал серебряным призером чемпионата мира в категории до 66 кг. Спортсмен выступил на турнире в Будапеште во вторник, 29 августа, сообщила
Борец начал с победы на последней секунде над соперником из Молдавии, затем уверенно разобрался с представителями Ирландии и Израиля. В четвертьфинале рязанец коронным броском через спину победил корейского дзюдоиста, а в следующей схватке в дополнительное время сломил сопротивление лидера мирового рейтинга Таля Фликера из Израиля. По признанию самого Пуляева, он выложился в полуфинале и на решающий поединок с японцем Хифуме Абе сил не хватило — российский атлет попал под чистый бросок на третьей минуте.
«Конечно же, мне хочется прервать свою серебряную серию. В следующем году постараюсь прибавить в тактическом плане и выиграть золото. Мне надо немного подтянуть психологию, — цитирует борца „
До Пуляева российские дзюдоисты до 66 кг не поднимались на чемпионатах мира выше третьего место.
В Будапеште выступят