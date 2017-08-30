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9:31, 30 августа 2017 180

Пуляев завоевал третье серебро чемпионатов мира подряд

Пуляев завоевал третье серебро чемпионатов мира подряд

Рязанский дзюдоист Михаил Пуляев в третий раз подряд стал серебряным призером чемпионата мира в категории до 66 кг. Спортсмен выступил на турнире в Будапеште во вторник, 29 августа, сообщила национальная федерация.

Борец начал с победы на последней секунде над соперником из Молдавии, затем уверенно разобрался с представителями Ирландии и Израиля. В четвертьфинале рязанец коронным броском через спину победил корейского дзюдоиста, а в следующей схватке в дополнительное время сломил сопротивление лидера мирового рейтинга Таля Фликера из Израиля. По признанию самого Пуляева, он выложился в полуфинале и на решающий поединок с японцем Хифуме Абе сил не хватило — российский атлет попал под чистый бросок на третьей минуте.

«Конечно же, мне хочется прервать свою серебряную серию. В следующем году постараюсь прибавить в тактическом плане и выиграть золото. Мне надо немного подтянуть психологию, — цитирует борца „Р-Спорт“. — С другой стороны, три серебра подряд на чемпионатах мира — это тоже хорошо и говорит о моей стабильности».

До Пуляева российские дзюдоисты до 66 кг не поднимались на чемпионатах мира выше третьего место.

В Будапеште выступят еще два спортсмена из Рязани, они поборются за медали командного турнира.

Фото Международной федерации дзюдо

© RZN.info

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