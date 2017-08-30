Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:55, 30 августа 2017 458

Защитник БК «Рязань» сыграл на Универсиаде

Защитник БК «Рязань» сыграл на Универсиаде

Защитник БК «Рязань» Даниил Аксенов сыграл на Универсиаде в Тайбэе. Сборная России завершила выступления во вторник, 29 августа, заняв 17-е место из 24.

Баскетболисты начали групповой этап с победы на Мозамбиком, но затем проиграли Израилю, Украине, Австралии и Литве и не вышли в плей-офф. В утешительном турнире команда взяла верх над ОАЭ, Японией и Венгрией.

Аксенов принял участие в четырех матчах. В среднем он набирал 7,3 очка, делал 1,8 подбора и 3 передачи за 17 с половиной минут на площадке. Рязанец стал третьим ассистентом в сборной.

22-летний защитник перешел в рязанскую команду по ходу прошлого сезона.

Напомним, на Универсиаде также выступали футболистки «Рязани-ВДВ» Марина Федорова и Татьяна Шейкина. Они завоевали серебро.

Фото со страницы Даниила Аксенова «ВКонтакте»

© RZN.info

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
14:03, 30 августа 2017
Российские гимнастки выступили в Тайбэе под песни «Ленинграда». Видео
12:55, 30 августа 2017
Защитник БК «Рязань» сыграл на Универсиаде
10:15, 30 августа 2017
«Элекс-Фаворит» проведет домашний этап Кубка России в Шилове
9:31, 30 августа 2017
Пуляев завоевал третье серебро чемпионатов мира подряд
17:44, 29 августа 2017
Под Рязанью определят лучших дрифтеров страны
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
13:16, 24 августа 2017 66 744
Путину в Рязани показали производство кожи для его нового лимузина. Фото 4
13:20, 24 августа 2017 36 197
Путин оставил автограф рязанскому заводу. Фото 8
12:13, 22 августа 2017 20 192
Глава РЖД задумался о благоустройстве площади перед Рязанью-2 13
13:26, 21 августа 2017 18 140
Появились фотографии утонувшей в Ранове машины с рыбаками 1
21:35, 29 августа 2017 17 238
Двор в центре Рязани ушел под воду после ливня. Фото
Все новости
Голосования

Вы смотрите сериал «Игры престолов»?

Окончание опроса: 8.09.2017
Архив голосований