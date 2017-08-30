Защитник БК «Рязань» сыграл на Универсиаде

Защитник БК «Рязань» Даниил Аксенов сыграл на Универсиаде в Тайбэе. Сборная России завершила выступления во вторник, 29 августа, заняв 17-е место из 24.
Баскетболисты начали групповой этап с победы на Мозамбиком, но затем проиграли Израилю, Украине, Австралии и Литве и не вышли в плей-офф. В утешительном турнире команда взяла верх над ОАЭ, Японией и Венгрией.
Аксенов принял участие в четырех матчах. В среднем он набирал 7,3 очка, делал 1,8 подбора и 3 передачи за 17 с половиной минут на площадке. Рязанец стал третьим ассистентом в сборной.
22-летний защитник перешел в рязанскую команду по ходу прошлого сезона.
Напомним, на Универсиаде также выступали футболистки «Рязани-ВДВ» Марина Федорова и Татьяна Шейкина.
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