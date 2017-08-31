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10:07, 31 августа 2017 412

Бывшие игрок и тренер БК «Рязань» отправились на чемпионат Европы

Бывшие игрок и тренер БК «Рязань» отправились на чемпионат Европы

Бывший форвард БК «Рязань» Владимир Ивлев сыграет на чемпионате Европы. Состав сборной России опубликовала национальная федерация. Всего в нем 12 баскетболистов. В тренерский штаб вошел Борис Соколовский, в прошлом работавший с рязанским клубом.

Чемпионат стартует в Стамбуле в четверг, 31 августа, россияне вступят в борьбу на следующий день. Игры сборной будет показывать «Матч ТВ».

Ивлев выступал в Рязани в сезоне-11/12. Он провел 41 матч, в среднем набирая 9,6 очка и делая 7,4 подбора, и стал бронзовым призером Суперлиги, после чего отправился на повышение в Единую лигу ВТБ. Сейчас играет за «Локомотив-Кубань».

Соколовский был тренером-консультантом «зубров» осенью 2015 года.

Фото с сайта клуба

© RZN.info

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