Бывшие игрок и тренер БК «Рязань» отправились на чемпионат Европы

Бывший форвард БК «Рязань» Владимир Ивлев сыграет на чемпионате Европы. Состав сборной России опубликовала
Чемпионат стартует в Стамбуле в четверг, 31 августа, россияне вступят в борьбу на следующий день. Игры сборной будет показывать «Матч ТВ».
Ивлев выступал в Рязани в сезоне-11/12. Он провел 41 матч, в среднем набирая 9,6 очка и делая 7,4 подбора, и стал бронзовым призером Суперлиги, после чего отправился на повышение в Единую лигу ВТБ. Сейчас играет за «Локомотив-Кубань».
Соколовский был тренером-консультантом «зубров»
Фото с сайта клуба