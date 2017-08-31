Рязанский депутат выиграл чемпионат мира по судомодельному спорту

Рязанец Антон Князев стал чемпионом мира по судомодельному спорту. Сборная Росси с его участием выиграла соревнования в Польше в классе F6, сообщил RZN.info представитель спортсмена. Серебро и бронзу завоевали немцы, всего в чемпионате участвовали моделисты из 35 стран.
Перед этим Князев и еще одна спортсменка из Рязани Елена Филатова выступили на чемпионате России и заняли соответственно первое и второе места.
Князев — депутат рязанской гордумы, директор академии тенниса. Филатова — депутат областной думы. В 2016 году они
Фото предоставлены представителем Князева