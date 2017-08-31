Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:54, 31 августа 2017 326

Рязанский гонщик завоевал медаль чемпионата России на домашней трассе. Видео

Рязанский гонщик завоевал медаль чемпионата России на домашней трассе. Видео

Рязанец Сергей Терехин стал призером чемпионата России по автокроссу в зачете грузовиков ЗИЛ-130. Заключительный этап прошел на трассе «Княжое» в рамках традиционных соревнований «Кораблинские зори», сообщил региональный минспорт. Терехин занял третье место и на этапе, и в итоговой классификации сезона. Чемпионом стал Денис Денисов из Свердловской области, серебро завоевал москвич Сергей Сафонов.

Гонки под Рязанью прошли в семи классах. Этап чемпионата страны среди полноприводных машин выиграл ульяновец Михаил Кутинов, этап кубка среди ГАЗ-53 — Сергей Кротов из Арзамаса. В остальных классах победы одержали рязанские пилоты Виктор Кулешов (Д2-Н), Дмитрий Пучков (Д2-классика), Илья Копытов (Д3-супербагги) и Анатолий Ермаков (ГАЗ-51,52).

Рязанец Максим Иванов, выступающий на ЗИЛе, в ходе гонки потерял колесо, но сумел финишировать, отметила «Пресса».

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
11:54, 31 августа 2017
Рязанский гонщик завоевал медаль чемпионата России на домашней трассе. Видео
10:34, 31 августа 2017
Рязанский депутат выиграл чемпионат мира по судомодельному спорту 4
10:07, 31 августа 2017
Бывшие игрок и тренер БК «Рязань» отправились на чемпионат Европы
16:51, 30 августа 2017
Рязанский боец без правил сразится с американцем
14:03, 30 августа 2017
Российские гимнастки выступили в Тайбэе под песни «Ленинграда». Видео
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
13:16, 24 августа 2017 67 772
Путину в Рязани показали производство кожи для его нового лимузина. Фото 5
13:20, 24 августа 2017 36 479
Путин оставил автограф рязанскому заводу. Фото 9
12:13, 22 августа 2017 20 488
Глава РЖД задумался о благоустройстве площади перед Рязанью-2 14
21:35, 29 августа 2017 19 477
Двор в центре Рязани ушел под воду после ливня. Фото 1
13:26, 21 августа 2017 18 475
Появились фотографии утонувшей в Ранове машины с рыбаками 1
Все новости
Голосования

Вы смотрите сериал «Игры престолов»?

Окончание опроса: 8.09.2017
Архив голосований