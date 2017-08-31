Рязанский гонщик завоевал медаль чемпионата России на домашней трассе. Видео

Рязанец Сергей Терехин стал призером чемпионата России по автокроссу в зачете грузовиков ЗИЛ-130. Заключительный этап прошел на трассе «Княжое» в рамках традиционных соревнований «Кораблинские зори», сообщил
Гонки под Рязанью прошли в семи классах. Этап чемпионата страны среди полноприводных машин выиграл ульяновец Михаил Кутинов, этап кубка среди ГАЗ-53 — Сергей Кротов из Арзамаса. В остальных классах победы одержали рязанские пилоты Виктор Кулешов (Д2-Н), Дмитрий Пучков (Д2-классика), Илья Копытов (Д3-супербагги) и Анатолий Ермаков (ГАЗ-51,52).
Рязанец Максим Иванов, выступающий на ЗИЛе, в ходе гонки потерял колесо, но сумел финишировать, отметила «