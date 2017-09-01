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8:44, 1 сентября 2017 456

16-летняя рязанская лучница стала призером взрослого чемпионата России 1

16-летняя рязанская лучница стала призером взрослого чемпионата России

Рязанская лучница Екатерина Бирюкова стала призером чемпионата России. Соревнования прошли в Великих Луках.

Согласно протоколу, за медали в женском классическом луке боролись 48 человек. 16-летняя рязанка заняла третье место, уступив только двум заслуженным мастерам спорта — вице-чемпионке Олимпиады Ксении Перовой и Наталье Эрдыниевой, в апреле установившей новый рекорд страны.

Мужская команда Рязанской области заняла пятое место в турнире стрелков из блочного лука.

По итогам соревнований сформируют сборную России на чемпионат мира в Мексике, отметил региональный минспорт.

Фото Рязанской региональной федерации стрельбы из лука и арбалета

© RZN.info

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