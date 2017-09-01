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11:19, 1 сентября 2017 379

Серебро Пуляева на ЧМ оценила Федерация дзюдо

Серебро Пуляева на ЧМ оценила Федерация дзюдо

Российская федерация дзюдо высоко оценила серебряную медаль рязанского дзюдоиста Михаила Пуляева, которую он завоевал на чемпионате мира в Будапеште. Письмо с поздравлениями от президента федерации пришло на адрес Николая Любимова, сообщила пресс-служба областного правительства.

«Вклад региона в развитие спортивной отрасли страны позволил добиться результата на высоком международном уровне. Разделяя с вами гордость за спортивные достижения вашего спортсмена, выражаем благодарность всему коллективу тренеров и специалистов, руководству Рязанской области и персонально вам, за огромный труд в достижении заветной цели», — говорится в поздравлении.

Фото Международной федерации дзюдо

© RZN.info

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