Серебро Пуляева на ЧМ оценила Федерация дзюдо

Российская федерация дзюдо высоко оценила серебряную медаль рязанского дзюдоиста Михаила Пуляева, которую он
«Вклад региона в развитие спортивной отрасли страны позволил добиться результата на высоком международном уровне. Разделяя с вами гордость за спортивные достижения вашего спортсмена, выражаем благодарность всему коллективу тренеров и специалистов, руководству Рязанской области и персонально вам, за огромный труд в достижении заветной цели», — говорится в поздравлении.
Фото Международной федерации дзюдо