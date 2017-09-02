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12:30, 2 сентября 2017 556

«Рязань-ВДВ» собрала канцтовары для детей-инвалидов

«Рязань-ВДВ» собрала канцтовары для детей-инвалидов

«Рязань-ВДВ» к началу учебного года приобрела канцтовары для детей-инвалидов. Их передали благотворительной организации «Свой путь», сообщает сайт клуба. Также к акции присоединился мужской любительский ФК Event.

В пятницу, 1 сентября, команды сыграли товарищеский матч на стадионе «Спартак». Он закончился крупной победой профессиональных футболисток. Счёт в клубе называть не стали, подчеркнув, что главным был не результат, а благотворительная составляющая. «Десантницы» победили 7:1, уточняется на странице болельщиков «ВКонтакте».

Напомним, 3 сентября рязанская команда должна была провести матч чемпионата России, но его перенесли.

Фото со страницы «ЖФК РЯЗАНЬ-ВДВ» «ВКонтакте»

© RZN.info

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