«Рязань-ВДВ» собрала канцтовары для детей-инвалидов

«Рязань-ВДВ» к началу учебного года приобрела канцтовары для детей-инвалидов. Их передали благотворительной организации «Свой путь», сообщает
В пятницу, 1 сентября, команды сыграли товарищеский матч на стадионе «Спартак». Он закончился крупной победой профессиональных футболисток. Счёт в клубе называть не стали, подчеркнув, что главным был не результат, а благотворительная составляющая. «Десантницы» победили 7:1, уточняется на
Напомним, 3 сентября рязанская команда должна была провести матч чемпионата России,
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