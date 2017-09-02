«Жить в удовольствие». Рязанский боец без правил хочет драться с радостью

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Рязанский боец MMA Михаил Коробков, летом вернувшийся на ринг после годичной паузы, заявил, что сейчас ставит перед собой одну цель — «выступать, пока это получается, с радостью». Его слова приводит сайт бойцовской организации M-1 Global.
Атлет признался, что единственной причиной перерыва в карьере была скука: «Надоели мне и бои, и тренировки. К моменту боя с Нагибиным просто устал этим заниматься, это перестало быть любимым и делом и давать мне волю и желание жить в удовольствие». За год без MMA он успел устать от новой работы, а бои «вновь стали желаемы и интересны».
Напомним, 23 сентября рязанец на турнире M-1 Challenge 83 в Казани сразится с Нейтом Ландвером из США. «Думаю, мы бы с ним нашли общий язык в обычной жизни, судя по всему, он так же любит валять дурака и дурачиться, — заметил Коробков. — Не знаю, что можно пообещать зрителям, так как сам не знаю — что ждать [в бою] от оппонента и от себя самого. Я думаю, это будет сумасшедшая вакханалия!»