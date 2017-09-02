Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:39, 2 сентября 2017 352

«Жить в удовольствие». Рязанский боец без правил хочет драться с радостью

«Жить в удовольствие». Рязанский боец без правил хочет драться с радостью

Рязанский боец MMA Михаил Коробков, летом вернувшийся на ринг после годичной паузы, заявил, что сейчас ставит перед собой одну цель — «выступать, пока это получается, с радостью». Его слова приводит сайт бойцовской организации M-1 Global.

Атлет признался, что единственной причиной перерыва в карьере была скука: «Надоели мне и бои, и тренировки. К моменту боя с Нагибиным просто устал этим заниматься, это перестало быть любимым и делом и давать мне волю и желание жить в удовольствие». За год без MMA он успел устать от новой работы, а бои «вновь стали желаемы и интересны».

Напомним, 23 сентября рязанец на турнире M-1 Challenge 83 в Казани сразится с Нейтом Ландвером из США. «Думаю, мы бы с ним нашли общий язык в обычной жизни, судя по всему, он так же любит валять дурака и дурачиться, — заметил Коробков. — Не знаю, что можно пообещать зрителям, так как сам не знаю — что ждать [в бою] от оппонента и от себя самого. Я думаю, это будет сумасшедшая вакханалия!»

Ранее сообщалось, что Коробков не выступал из-за «серьезной травмы ключичной связки».

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
18:39, 2 сентября 2017
«Жить в удовольствие». Рязанский боец без правил хочет драться с радостью
12:30, 2 сентября 2017
«Рязань-ВДВ» собрала канцтовары для детей-инвалидов
11:50, 2 сентября 2017
ФК «Рязань» одержал пятую победу в сезоне. Видео
12:12, 1 сентября 2017
Тренировки в Китае подняли Андрейкина в мировом рейтинге
11:19, 1 сентября 2017
Серебро Пуляева на ЧМ оценила Федерация дзюдо
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
12:13, 1 сентября 2017 81 740
В Рязани открылась 1100-местная школа с ноутбуками для химии, аквариумом, твистером и Wi-Fi. Фоторепортаж 9
13:16, 24 августа 2017 69 468
Путину в Рязани показали производство кожи для его нового лимузина. Фото 5
13:20, 24 августа 2017 36 994
Путин оставил автограф рязанскому заводу. Фото 9
21:35, 29 августа 2017 21 376
Двор в центре Рязани ушел под воду после ливня. Фото 3
12:13, 22 августа 2017 21 143
Глава РЖД задумался о благоустройстве площади перед Рязанью-2 14
Все новости
Голосования

Вы смотрите сериал «Игры престолов»?

Окончание опроса: 8.09.2017
Архив голосований