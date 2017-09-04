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12:24, 4 сентября 2017 73

«Элекс-Фаворит» выиграл два спарринга у соперника по чемпионату и кубку. Видео

«Элекс-Фаворит» выиграл два спарринга у соперника по чемпионату и кубку. Видео

Рязанский «Элекс-Фаворит» выиграл два выездных спарринга у «ЛГТУ-Липецк». Матчи прошли в выходные, сообщается на странице клуба «ВКонтакте».

В субботу, 2 сентября, рязанцы победили 8:3. Пропустив первой, команда к перерыву вела с минимальным отрывом, а после забила четыре безответных мяча. Дубли оформили Денис Голунов и Михаил Лушников, также отличились Алексей Кинякин, Евгений Перемитин, Алексей Петухов и Олег Тарасов.

В воскресенье «фавориты» завершили первый тайм со счетом 6:1, но удержали преимущество не без труда — 7:5 в итоге. Три мяча забил Перемитин, два — Антон Чекмарев, по одному — Голунов и Петухов.

Напомним, 9 сентября футболисты из Рязани и Липецка встретятся в рамках Кубка России. Оба клуба выступают в Западной конференции Высшей лиги.

Видео «Липецкий футбол»

© RZN.info

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