ХК «Рязань» проиграл последний контрольный матч. Итоги межсезонья

ХК «Рязань» проиграл последний контрольный матч в межсезонье. В воскресенье, 3 сентября, хоккеисты дома уступили «Сарову» 1:2, сообщила клубная пресс-служба.
Рязанцы повели во втором периоде: Алексей Шубин удачно поборолся с голкипером и Владимир Карпов поразил пустые ворота. За семь минут до сирены соперник при помощи нескольких рикошетов сравнял счет, а в овертайме поймал хозяев на контратаке.
Команды также исполнили буллиты. Здесь рязанские хоккеисты победили — 1:0. Забил Егор Фатеев.
Всего ХК «Рязань» провел 12 спаррингов, в том числе занял последние места на домашнем турнире и Кубке «Дизеля» в Пензе. Хоккеисты одержали две победы при одной ничьей и девяти поражениях (три из них в овертайме). Суммарная разница шайб — 19:34. Лучшими бомбардирами стали набравшие по четыре очка
Напомним, 4 сентября клуб
Фото ХК «