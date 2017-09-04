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13:18, 4 сентября 2017 384

ХК «Рязань» проиграл последний контрольный матч. Итоги межсезонья

ХК «Рязань» проиграл последний контрольный матч. Итоги межсезонья

ХК «Рязань» проиграл последний контрольный матч в межсезонье. В воскресенье, 3 сентября, хоккеисты дома уступили «Сарову» 1:2, сообщила клубная пресс-служба.

Рязанцы повели во втором периоде: Алексей Шубин удачно поборолся с голкипером и Владимир Карпов поразил пустые ворота. За семь минут до сирены соперник при помощи нескольких рикошетов сравнял счет, а в овертайме поймал хозяев на контратаке.

Команды также исполнили буллиты. Здесь рязанские хоккеисты победили — 1:0. Забил Егор Фатеев.

Всего ХК «Рязань» провел 12 спаррингов, в том числе занял последние места на домашнем турнире и Кубке «Дизеля» в Пензе. Хоккеисты одержали две победы при одной ничьей и девяти поражениях (три из них в овертайме). Суммарная разница шайб — 19:34. Лучшими бомбардирами стали набравшие по четыре очка Александр Лебедев (3+1), Сергей Леснухин (2+2) и Фатеев (1+3), который показал такой результат за пять матчей.

Напомним, 4 сентября клуб устроит шоу с представлением состава. Сезон для него начнется 9 сентября в Чехове.

Фото ХК «Рязань»

© RZN.info

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