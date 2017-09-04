Около 300 рязанцев поучаствовали в пробеге в поддержку детей с синдромом Дауна

В воскресенье, 3 сентября, около 300 рязанцев поучаствовали в благотворительном пробеге «Спорт во благо». Собранные деньги пойдут на спортивные программы для детей с синдромом Дауна,
Горожане
Маршрут забега прошел по Окскому шоссе от въезда в Лесопарк до Орехового озера и в обратном направлении. Для детей и взрослых устраивали развлекательную программу.
«Спорт во благо» — первый в России спортивный благотворительный проект. С 2012 года он имеет статус Всероссийского, а с 2015 проводится ежегодно в 15 городах страны. В Рязани его организовывали в третий раз.