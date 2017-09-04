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13:47, 4 сентября 2017 175

Около 300 рязанцев поучаствовали в пробеге в поддержку детей с синдромом Дауна

Около 300 рязанцев поучаствовали в пробеге в поддержку детей с синдромом Дауна

Фото: Администрация Рязани

В воскресенье, 3 сентября, около 300 рязанцев поучаствовали в благотворительном пробеге «Спорт во благо». Собранные деньги пойдут на спортивные программы для детей с синдромом Дауна, сообщил сайт администрации Рязани.

Горожане бежали дистанции на 300 метров, один, пяти и десять километров. Отмечается, что самую протяженную дистанцию преодолели более сотни человек.

Маршрут забега прошел по Окскому шоссе от въезда в Лесопарк до Орехового озера и в обратном направлении. Для детей и взрослых устраивали развлекательную программу.

«Спорт во благо» — первый в России спортивный благотворительный проект. С 2012 года он имеет статус Всероссийского, а с 2015 проводится ежегодно в 15 городах страны. В Рязани его организовывали в третий раз.

© RZN.info

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