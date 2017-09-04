Рязанский дзюдоист столкнулся с подлостью соперников на чемпионате мира

Рязанский дзюдоист Уали Куржев получил повреждение на чемпионате мира. В воскресенье, 3 сентября, в Будапеште прошел командный турнир, сообщила
Тем не менее, Куржев смог провести результативный бросок и не позволил сопернику ответить. В своей следующей схватке он в дополнительное время по судейским замечаниям уступил бразильцу Эдуардо Барбозе, который также целился — и попадал — в разбитую бровь.
Сборная России в итоге не добралась до медалей. После побед над Кубой, Голландией и Грузией дзюдоисты в полуфинале уступили Бразилии и затем в матче за бронзу — Франции.
Помимо Куржева, за команду выступал еще один борец из Рязани — Андрей Воклов. Он трижды выходил на татами и одержал одну победу — чистую над кубинским спортсменом Алексом Гарсией Мендосой.
Напомним, в личном турнире участвовал Михаил Пуляев.