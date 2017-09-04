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15:52, 4 сентября 2017 724

Рязанский дзюдоист столкнулся с подлостью соперников на чемпионате мира

Рязанский дзюдоист столкнулся с подлостью соперников на чемпионате мира

Рязанский дзюдоист Уали Куржев получил повреждение на чемпионате мира. В воскресенье, 3 сентября, в Будапеште прошел командный турнир, сообщила национальная федерация. Первый соперник рязанца Сэм ван Т Вестенде из Голландии случайно, но сильно рассек ему бровь, а затем «раз за разом как бы случайно промахивался с захватом, словно стремясь задеть больное место».

Тем не менее, Куржев смог провести результативный бросок и не позволил сопернику ответить. В своей следующей схватке он в дополнительное время по судейским замечаниям уступил бразильцу Эдуардо Барбозе, который также целился — и попадал — в разбитую бровь.

Сборная России в итоге не добралась до медалей. После побед над Кубой, Голландией и Грузией дзюдоисты в полуфинале уступили Бразилии и затем в матче за бронзу — Франции.

Помимо Куржева, за команду выступал еще один борец из Рязани — Андрей Воклов. Он трижды выходил на татами и одержал одну победу — чистую над кубинским спортсменом Алексом Гарсией Мендосой.

Напомним, в личном турнире участвовал Михаил Пуляев. Он завоевал третье подряд серебро. Остальные россияне выше третьего места не поднялись.

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