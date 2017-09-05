ЦСКА включил рязанского футболиста в заявку на Лигу чемпионов

ЦСКА включил 19-летнего рязанца Константина Кучаева в заявку на Лигу чемпионов. Составы всех участников опубликовал
На групповом этапе «армейцы» по два раза сыграют с «Манчестер Юнайтед» из Англии, португальской «Бенфикой» и швейцарским «Базелем». Первый матч — 12 сентябрь в Лиссабоне.
Рязанский полузащитник находится в структуре ЦСКА третий сезон. На его счету 12 матчей и 3 гола в юношеской Лиге чемпионов за молодежный состав. В 2017 году Кучаев трижды сыграл за главную команду в чемпионате России.