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9:07, 5 сентября 2017 315

ЦСКА включил рязанского футболиста в заявку на Лигу чемпионов

ЦСКА включил рязанского футболиста в заявку на Лигу чемпионов

ЦСКА включил 19-летнего рязанца Константина Кучаева в заявку на Лигу чемпионов. Составы всех участников опубликовал УЕФА в понедельник, 4 сентября. Столичный клуб внес в список 23 футболистов.

На групповом этапе «армейцы» по два раза сыграют с «Манчестер Юнайтед» из Англии, португальской «Бенфикой» и швейцарским «Базелем». Первый матч — 12 сентябрь в Лиссабоне.

Рязанский полузащитник находится в структуре ЦСКА третий сезон. На его счету 12 матчей и 3 гола в юношеской Лиге чемпионов за молодежный состав. В 2017 году Кучаев трижды сыграл за главную команду в чемпионате России.

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