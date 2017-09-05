Главный тренер ХК «Рязань» извинился за неудачи в межсезонье

Новый главный тренер ХК «Рязань» Игорь Жилинский извинился перед болельщиками
Шоу прошло на площади перед ДС «Олимпийский», на нем выступили брейкеры, девушки из группы поддержки, для зрителей устроили конкурс кричалок. Хоккеистов пятерками вызывали на сцену, где вручали игровые свитера — чтобы болельщики запомнили номера и фамилии новичков.
На представление пришли больше 300 рязанцев, отметили в
Напомним, команда стартует в чемпионате 9 сентября в Чехове. На домашний лед рязанские хоккеисты
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