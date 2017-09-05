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13:37, 5 сентября 2017 309

Главный тренер ХК «Рязань» извинился за неудачи в межсезонье

Главный тренер ХК «Рязань» извинился за неудачи в межсезонье

Новый главный тренер ХК «Рязань» Игорь Жилинский извинился перед болельщиками за неудачные матчи в межсезонье. Он выступил на представлении команды в понедельник, 4 сентября, сообщила клубная пресс-служба. Специалист сослался на трудности с формированием состава (он обновился на 90%) и выразил надежду, что в чемпионате команда сможет порадовать своих болельщиков победами и красивой игрой.

Шоу прошло на площади перед ДС «Олимпийский», на нем выступили брейкеры, девушки из группы поддержки, для зрителей устроили конкурс кричалок. Хоккеистов пятерками вызывали на сцену, где вручали игровые свитера — чтобы болельщики запомнили номера и фамилии новичков.

На представление пришли больше 300 рязанцев, отметили в мэрии.

Напомним, команда стартует в чемпионате 9 сентября в Чехове. На домашний лед рязанские хоккеисты впервые выйдут 20 сентября.

Фото ХК «Рязань»

© RZN.info

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