Матч с ФК «Рязань» может стать последним в истории московского «Арарата»

Матч с ФК «Рязань» может стать последним для московского «Арарата». По словам главного тренера команды Александра Григоряна, клуб прекратит существование после 8 сентября, сообщил «
«Я готов объяснить причины после игры с „Рязанью“ на пресс-конференции. Пожалуйста, приезжайте. Я думаю, так просто клуб не может завершить свое существование», — пообещал специалист. Он отметил, что игроки «выйдут и сыграют, независимо от обстоятельств».
По словам полузащитника команды Алексея Ребко, игрокам пока не объявили о ее роспуске. В ПФЛ такая информация также не поступала.
Напомним, клуб основали в текущем сезоне. За команду выступают такие известные футболисты, как Роман Павлюченко, Алексей Ребко, Марат Измайлов, Игорь Лебеденко.
После семи туров команда занимает первое место в зоне «Центр», набрав 17 очков. Следующий матч подопечные Григоряна должны сыграть «дома» против ФК «Рязань» в пятницу, 8 сентября.
Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на