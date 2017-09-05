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16:55, 5 сентября 2017 385

Матч с ФК «Рязань» может стать последним в истории московского «Арарата» 1

Матч с ФК «Рязань» может стать последним в истории московского «Арарата»

Матч с ФК «Рязань» может стать последним для московского «Арарата». По словам главного тренера команды Александра Григоряна, клуб прекратит существование после 8 сентября, сообщил «Спорт-Экспресс».

«Я готов объяснить причины после игры с „Рязанью“ на пресс-конференции. Пожалуйста, приезжайте. Я думаю, так просто клуб не может завершить свое существование», — пообещал специалист. Он отметил, что игроки «выйдут и сыграют, независимо от обстоятельств».

По словам полузащитника команды Алексея Ребко, игрокам пока не объявили о ее роспуске. В ПФЛ такая информация также не поступала.

Напомним, клуб основали в текущем сезоне. За команду выступают такие известные футболисты, как Роман Павлюченко, Алексей Ребко, Марат Измайлов, Игорь Лебеденко.

После семи туров команда занимает первое место в зоне «Центр», набрав 17 очков. Следующий матч подопечные Григоряна должны сыграть «дома» против ФК «Рязань» в пятницу, 8 сентября.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на YouTube-канале «Арарата».

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