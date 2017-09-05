Обновленный БК «Рязань» выиграл первый контрольный матч. Видео

БК «Рязань» выиграл первый контрольный матч в межсезонье. В понедельник, 4 сентября, «зубры» дома победили выступающий дивизионом ниже тульский «Арсенал» 80:69, сообщила клубная пресс-служба.
Хозяева быстро решили исход встречи, выиграв вторую четверть 25:6. После большого перерыва рязанская команда начала экспериментировать с составом и позволила сопернику сократить разрыв, но нервной концовки не допустила.
По разным причинам матч пропустили пять из
«Ребята старались, показали хорошие моменты, дали понимание наших игровых резервов.
Благодарю за самоотдачу», —
С 9 по 11 сентября команда будет бороться за Кубок Ярославля с местным «Буревестником», столичной МБА и «Русичами» из Курска.
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