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12:41, 5 сентября 2017 379

Обновленный БК «Рязань» выиграл первый контрольный матч. Видео

Обновленный БК «Рязань» выиграл первый контрольный матч. Видео

БК «Рязань» выиграл первый контрольный матч в межсезонье. В понедельник, 4 сентября, «зубры» дома победили выступающий дивизионом ниже тульский «Арсенал» 80:69, сообщила клубная пресс-служба.

Хозяева быстро решили исход встречи, выиграв вторую четверть 25:6. После большого перерыва рязанская команда начала экспериментировать с составом и позволила сопернику сократить разрыв, но нервной концовки не допустила.

По разным причинам матч пропустили пять из 15 заявленных клубом баскетболистов. Только один из вышедших на площадку выступал в Рязани в прошлом сезоне — воспитанник «зубров» Николай Абраменков, отметившийся 3 очками. Самыми результативными стали Андрей Семенов (18), Евгений Войтюк (14) и Егор Панов (13).

«Ребята старались, показали хорошие моменты, дали понимание наших игровых резервов.

Благодарю за самоотдачу», — написал главный тренер рязанцев Павел Гооге.

С 9 по 11 сентября команда будет бороться за Кубок Ярославля с местным «Буревестником», столичной МБА и «Русичами» из Курска.

Фото и видео со страницы БК «Рязань» «ВКонтакте»

© RZN.info

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