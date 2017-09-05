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12:53, 5 сентября 2017 417

С плюсом. Рязанская НХЛ открыла еще один дивизион

С плюсом. Рязанская НХЛ открыла еще один дивизион

С нового сезона в рязанской НХЛ будет два турнира. Создан дивизион «18+", сообщили RZN.info в региональном представительстве лиги во вторник, 5 сентября.

Выступить в соревнованиях планируют «Империя», «Сокол», «Здоровье», «Училище ВДВ», «Сталькомплект», «Сасово», «Рыбное» и хиринский «Авангард». Турнир любительский: к участию не допустят хоккеистов, имевших профессиональные контракты или выступавших за спортшколы после 14 лет.

В дивизионе «40+" выступят рекордные 17 команд, в том числе два новичка — «Ухолово» и «Мещера» из Гуся-Железного. 11 клубов представляют Рязань, это «Империя», «Автоимпорт», «Динамо», «Шкода-Рязань», «Сокол», «Здоровье», «ВДВ-Рязань», «Витязь», «Энергия», «Держава» и «Сталькомплект». Также за медали поборются хоккеисты из «Рыбного», «Лесного», «Дядькова» и Касимова, где базируется действующий чемпион «Восход СУ-2».

«В прошлом сезоне у нас был интересный чемпионат. Нам необходимо сделать так, чтобы нынешний турнир был лучше предыдущего. Мы должны получить массу положительных эмоций и повышать свое физическое состояние», — подчеркнул глава представительства Олег Смирнов на совещании команд 4 сентября.

Сезон стартует в конце октября матчем за Кубок открытия между чемпионами двух последних лет — «Восходом СУ-2» и «Империей». 17 клубов сыграют в один круг на площадках в Рязани и Сасове, 12 лучших выйдут в плей-офф. Победитель получит путевку на финальный турнир НХЛ в Сочи.

Фото рязанского представительства Ночной хоккейной лиги

© RZN.info

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