Во дворе рязанской школы №8 установили площадку для воркаута

Во дворе школы №8 установили площадку для воркаута. Она появилась в рамках проекта «Спортивные площадки рядом с домом»,
Отмечается, что более 30% учеников школы занимаются спортом, в том числе тхэквондо, джиу-джитсу, плаванием, греблей на байдарках и каноэ, танцевальным спортом, спортивным туризмом. Среди учеников — победители и призеры чемпионатов и первенств мира, Европы, России, отличники комплекса ГТО.
В школе №8 есть спортивный клуб. Дети участвуют в декадах здоровья и спорта, ходят на уроки баскетбола и футбола с участием БК «Рязань» и ЖФК Рязань-ВДВ", «Завтрак с чемпионами», мастер-классы и уроки ГТО с участием известных спортсменов.
Ранее площадки для воркаута открылись в рабочих поселках Шилово и Сапожок, в селе Береговом Путятинского района, Скопине, Скопинском районе, а также четыре — в